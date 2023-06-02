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Пригожин выводит наемников из Бахмута и празднует день рождения

2 июня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин выводит наемников из Бахмута и празднует день рождения
Основатель ЧИК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выводит наемников из украинского Бахмута. Говорит, до 5 числа месяц не указал, выведут оттуда основную часть.

По крайней мере, такое видео можно увидеть на его странице в Telegram.

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Из размещенного видео трудно понять, где именно расположена база вагнеровцев, ведь вокруг — лес.

Пригожин хвастается, что сейчас его ребята могут отдохнуть, обустроиться. Даже провел небольшую экскурсию: показал новенькие блиндажи, идеальную полевую кухню.

Демонстративно, как Ленин на субботнике, Пригожин нес срубленное дерево. Признался, что его использует для обустройства блиндажа. С Лениным себя сравнивать не дал, говорит тот злой, а он — добрый.

На камеру демонстративно поел гречку, запил кофе. И показал, что его ждет баня по случаю дня рождения. И похвастался подарками — тремя топорами с надписями "Вагнер".

Как известно, Евгений Пригожин родился 1 июня. В этом году ему исполнилось 62 года.

Напомним, российская частная военная компания "Вагнер" вербовала людей в Facebook и Twitter. Зарплату новым наемникам ПИК Евгения Пригожина обещали в размере около 3000 евро в месяц.

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