Пригожин в очередной раз заявил о захвате Бахмута и объявил выход "вагнеровцев"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его бойцы в городе Бахмут. Фото: скриншот с видео

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Заявления Пригожина о захвате Бахмута

Пригожин утверждал, что силы группы "Вагнера" полностью контролируют Бахмут. По его словам, россияне захватили последний многоэтажный жилой дом на юго-западе города у памятника МиГ-17.

Он объявил, что ЧВК "Вагнер" создаст оборонительные позиции перед тем, как 25 мая передаст ответственность за город российским обычным силам.

Пригожин фактически заявил, что его бойцы проведут оперативную паузу, отдыхая и восстанавливая боеспособность в полевых тренировочных лагерях в неустановленных районах, вероятно, вдали от линии фронта.

"На момент написания этой публикации ISW не видела географически привязанных видеоматериалов, подтверждающих заявления Пригожина", — подчеркнули аналитики.

Реакция Украины на слова Пригожина

Украинские официальные лица сообщили, что на 20 мая украинские силы все еще ведут бои на небольшом участке на юго-западе Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что по состоянию на 20 мая украинские войска продолжают удерживать позиции у памятника МиГ-17.

"Победа Пригожина над остальными районами Бахмута является чисто символической, даже если она является правдивой. Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены силами группы "Вагнер", не являются ни тактически, ни оперативно важными. Их захват не предоставляет российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций", — говорится в отчете.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не смог заявить о полном захвате Бахмута из западной окраины города. Видео, которое он записал, сделано в центре, недалеко от железнодорожного вокзала, в районе, который "вагнеровцы" давно контролируют.

Также мы писали, что "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критична, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".