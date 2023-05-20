Пригожин заявив про взяття Бахмута в районі, де давно дислокуються "вагнерівці"
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не зміг заявити про повне захоплення Бахмута із західної околиці міста. Відео, яке він записав, зроблене в центрі, неподалік залізничного вокзалу? в районі, який "вагнерівці" давно контролюють.
Про це в Telegram написав український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Викриття брехні Пригожина
За словами Андрія Цаплієнка, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута не на західній околиці, а біля залізничного вокзалу.
Про це свідчать будівлі, які розташовані позаду найманців і самого Пригожина.
Залізничний вокзал розташований майже у центрі Бахмута, тобто у тому районі, який російські окупанти давно контролюють.
Українська армія може вийти з Бахмута
Разом з тим Цаплієнко процитував речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, який у коментарі "Вільному радіо" заявив, що Сили оборони можуть залишити Бахмут повністю.
"Залишилася дуже маленька ділянка, і її вже легко обстрілювати і тримати багато людей там складно. Тому ясно, що рано чи пізно з міркувань безпеки ми звідти вийдемо", — пояснив представник Східного угруповання військ.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.
Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.
Українська сторона викрила його брехню, заявивши, що "Вагнер" контролює не усю територію міста.