Пригожин заявив про взяття Бахмута в районі, де давно дислокуються "вагнерівці"

Пригожин оголошує про повне захоплення Бахмута в центрі міста. Скріншот

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не зміг заявити про повне захоплення Бахмута із західної околиці міста. Відео, яке він записав, зроблене в центрі, неподалік залізничного вокзалу? в районі, який "вагнерівці" давно контролюють.

Про це в Telegram написав український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Викриття брехні Пригожина

За словами Андрія Цаплієнка, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута не на західній околиці, а біля залізничного вокзалу.

Про це свідчать будівлі, які розташовані позаду найманців і самого Пригожина.

Залізничний вокзал розташований майже у центрі Бахмута, тобто у тому районі, який російські окупанти давно контролюють.

Пригожин записав відео про взяття Бахмута біля залізничного вокзалу

Скріншот з GoogleMaps

Українська армія може вийти з Бахмута

Разом з тим Цаплієнко процитував речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, який у коментарі "Вільному радіо" заявив, що Сили оборони можуть залишити Бахмут повністю.

"Залишилася дуже маленька ділянка, і її вже легко обстрілювати і тримати багато людей там складно. Тому ясно, що рано чи пізно з міркувань безпеки ми звідти вийдемо", — пояснив представник Східного угруповання військ.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.

Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.

Українська сторона викрила його брехню, заявивши, що "Вагнер" контролює не усю територію міста.