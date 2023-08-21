Пригожин вперше за довгий час оприлюднив заяву

Лідер ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Ілюстративне фото: росЗМІ

Частина "вагнерівців" воює на африканському континенті. Так, лідер найманців Євгеній Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" робить "Африку ще вільнішою".

Про це йдеться у його відео-зверненні.

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"Працюємо. Температура +50. Все як ми любимо. ПВК "Вагнер" проводить РПД — робить Росію ще величнішою на всіх континентах, а Африку — ще вільнішою. Справедливість та щастя для африканських народів", — заявив Пригожин.

За його словами у Африці "вагнерівці" борються з місцевими терористичними організаціями.

"Жахаємо ІГІЛ, Аль-Каїду та інших бандитів. Беремо на роботу справжніх богатирів. Продовжуємо виконувати задачі, з якими пообіцяли впоратись", — зазначив він.

Нагадаємо, у ПВК "Вагнер" назріває розкол через "зраду" командирів.

Також "Вагнерівці" починають їхати з Білорусі через гостру нестачу грошей.