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"Вагнерівців" розгромлять, якщо вони увійдуть в Польщу, — Годжес

18 серпня 2023 04:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Вагнерівців" розгромлять, якщо вони увійдуть в Польщу, — Годжес
"Вагнерівці" в Білорусі. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

ПВК "Вагнера" буде розгромлено у випадку, якщо найманці спробують перетнути білорусько-польський кордон. Їх можливостей не вистачає для ефективної операції.

Про це заявив колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес виданню Newsweek.

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На думку Годжеса,  наразі самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко не вистачає чисельності "вагнерівців", обладнання та логістичних можливостей, необхідних для здійснення серйозної атаки.

"Контингент Вагнера в Білорусі буде розгромлений польськими військами, якщо вони дійсно спробують перетнути кордон", — заявив в Ходжес.

Раніше ми розповідали, усіх колишніх ув'язнених, завербованих до ПВК "Вагнер", ймовірно, відпустять додому. В готелях Анапи найманці очікують помилування.

Нагадуємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито провів виступ перед своїми найманцями, який привезли до Білорусі. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.

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