Пригожин впервые за долгое время обнародовал заявление
Часть "вагнеровцев" действительно воюет на африканском континенте. Так, лидер наемников Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" делает "Африку еще более свободной".
Об этом говорится в его видео-обращении.
Почему Евгений Пригожин в Африке
"Работаем. Температура +50. Все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит РПД — делает Россию еще величественнее на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов", — заявил Пригожин.
По его словам, в Африке "вагнеровцы" борются с местными террористическими организациями.
"Ужасаем ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандитов. Берем на работу настоящих богатырей. Продолжаем выполнять задачи, с которыми пообещали справиться", — отметил он.
Напомним, в ППК "Вагнер" назревает раскол из-за "измены" командиров.
Также "Вагнеровцы" начинают ехать из Беларуси из-за острой нехватки денег.