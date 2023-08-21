Пригожин впервые за долгое время обнародовал заявление

Лидер ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Иллюстративное фото: росСМИ

Часть "вагнеровцев" действительно воюет на африканском континенте. Так, лидер наемников Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" делает "Африку еще более свободной".

Об этом говорится в его видео-обращении.

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"Работаем. Температура +50. Все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит РПД — делает Россию еще величественнее на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов", — заявил Пригожин.

По его словам, в Африке "вагнеровцы" борются с местными террористическими организациями.

"Ужасаем ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандитов. Берем на работу настоящих богатырей. Продолжаем выполнять задачи, с которыми пообещали справиться", — отметил он.

Напомним, в ППК "Вагнер" назревает раскол из-за "измены" командиров.

Также "Вагнеровцы" начинают ехать из Беларуси из-за острой нехватки денег.