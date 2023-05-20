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Пригожин заявил о взятии Бахмута в районе, где давно дислоцируются "вагнеровцы"

20 мая 2023 18:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин заявил о взятии Бахмута в районе, где давно дислоцируются "вагнеровцы"
Пригожин объявляет о полном захвате Бахмута в центре города. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не смог заявить о полном захвате Бахмута из западной окраины города. Видео, которое он записал, сделано в центре, недалеко от железнодорожного вокзала, в районе, который "вагнеровцы" давно контролируют.

Об этом в Telegram написал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

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По словам Андрея Цаплиенко, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате Бахмута не на западной окраине, а у железнодорожного вокзала.

Об этом свидетельствуют здания, расположенные позади наемников и самого Пригожина.

Железнодорожный вокзал расположен почти в центре Бахмута, то есть в том районе, который российские оккупанты давно контролируют.

Пригожин записал видео о взятии Бахмута у железнодорожного вокзала
Пригожин записал видео о взятии Бахмута у железнодорожного вокзала
Скриншот с GoogleMaps

Украинская армия может выйти из Бахмута

Вместе с тем Цаплиенко процитировал спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, который в комментарии "Вільному радіо" заявил, что Силы обороны могут покинуть Бахмут полностью.

"Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать многие там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", — пояснил представитель Восточной группировки войск.

Напомним, что сегодня, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, что его военные выйдут из города 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.

Украинская сторона уличила его ложь, заявив, что "Вагнер" контролирует не всю территорию города.

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