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Пригожин заявил, что "вагнеровцы" взяли Бахмут

20 мая 2023 16:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пригожин заявил, что "вагнеровцы" взяли Бахмут
Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его военные, заявившие о том, что взяли украинский город Бахмут. Фото: скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня, 20 мая, его войска полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00 дня.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пригожин сообщил, что его военные выйдут из города 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.

"Сегодня после полудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки-самолета. 224 дня продолжалась операция взятия Бахмута — бахмутская мясорубка. Началась 8 октября 2022 года возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня ребята штурмовали этот город. Здесь были только ПВК Вагнера, здесь не было, как рассказывал Конашенков, ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", — сказал Пригожин.

Отметим, что ни Минобороны Украины, ни российская сторона пока не комментировали это заявление.

 

Напомним, ранее мы писали, что Институт изучения войны сообщал о том, что Пригожин признал отступление "вагнеровцев", окружить Бахмут они не могут.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не могут оцепить украинские силы в Бахмуте.

Причиной этого, по словам Пригожина, является потеря стабильных фронтов как к северу, так и от города. В этом владелец ЧВК "Вагнер" привычно обвинил министерство обороны России и подконтрольные ему регулярные российские войска.

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