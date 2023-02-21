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Пригожин обвиняет Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить "вагнеровцев": детали

21 февраля 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пригожин обвиняет Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить вагнеровцев
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Владелец частной военной компании "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин, обвинил министра обороны рф Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию, и назвал это изменой родине. По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться к другим подразделениям для получения необходимого оборудования и оружия. 

Об этом пишет пресс-служба Пригожина, пишет ТСН.

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Обвинение Пригожина

Пригожин считает такое поведение начальников военного ведомства дестабилизирующим и угрожающим существованию его компании.

В заявлении Пригожина говорится, что боеприпасами с "вагнеровцами" уже поделились бойцы батальона "Ахмат" и некоторые другие подразделения.

"Находящиеся вокруг руководства группировки генералы подписывают документы (в том числе и те, за которые их посадит в камеру военная прокуратура) лишь обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо из колес", – цитирует российского олигарха его прессслужба.

По словам Пригожина, Шойгу и Герасимов раздают направо и налево команды, в которых говорится, что ЧВК "Вагнер" не только боеприпасы не давать, но и не помогать авиатранспортом. Пока пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окапываться.

Напомним, пропагандисты рф пытаются продемонстрировать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне в Украине. Они создают плохие материалы и публикуют в сеть.

 

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