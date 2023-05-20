Пригож больше не дадут осужденных, — росСМИ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Опыт боевых действий ЧВК "Вагнер" в Украине российское руководство признало провальным. Погибли более 35 тысяч боевиков Евгения Пригожина, который, похоже, потеряет и африканское направление работы.

Об этом сообщило оппозиционное российское издание Gulagu.net.

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По информации издания, владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину больше не разрешат вербовать наемников в тюрьмах и колониях.

Вообще, деятельность "вагнеровцев" в Украине российские власти признали провальной, потому что погибли более 35 тысяч наемников.

Африка и Бахмут

Gulagu.net заявляет со ссылкой на свои источники, что ЧВК "Вагнер" не будут отправлять в Африку, где эта компания работала до войны в Украине.

Так называемый "Проект К" (вероятно, речь идет именно об африканском направлении. — Ред.) у Пригожина забрали и передали другим парамилитарным структурам. В эти структуры якобы уже начали бежать боевики из "Вагнера".

Также подразделения ЧВК "Вагнер" якобы не планируют выводить из Украины, их и дальше будут использовать в нынешнем кровавом формате, но пиариться на этом будет уже не Евгений Пригожин.

Напомним, что сегодня, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, что его военные выйдут из города 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.

Украинская сторона разоблачила его ложь, заявив, что Вагнер контролирует не всю территорию города.