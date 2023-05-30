Пригожину не хватает сил для государственного переворота

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

В субботу, 27 мая, терорист Игорь Стрелков заявил, что Пригожин хочет устроить государственный переворот. Однако экономист ЧВК "Вагнер" опроверг эти слухи. Он добавил, что Пригожину не хватает сил, чтобы устроить переворот.

Об этом информирует ISW.

Читайте также:

Государственный переворот в РФ

Вчера, 29 мая, Евгений Пригожин заявил, что в мире происходят разные типы государственных переворотов. Он напомнил и "хаотичный военный переворот" в Судане, который длится слишком долго и привел к большим конфликтам.

"У нас нет достаточно большой армии, необходимой для совершения государственного переворота. У меня хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным", — заявил Евгений Пригожин.

Также он намекнул, что министр обороны РФ Сергей Шойгу может устроить переворот. По его словам, он имеет доступ к российскому спецназу.

"Некоторые люди в России ожидают революции. Мы лишь выступаем за некоторые исправления российской системы", — заявил владелец ЧВК "Вагнер".

Кроме этого Пригожин заявил, что в Российской Федерации стараются не признавать "законных героев" этой войны и что только "чиновники-бюрократы должны оставаться героями и только их нужно благодарить".

Напомним, что Евгения Пригожина запретили упоминать на федеральных каналах и новостных сайтах РФ. Из архивов исчезла вся информация о владельце ЧВК "Вагнер".

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает критиковать Владимира Путина, фактически обвинив его в цензуре в СМИ по поводу пригожинской частной армии. Такой шаг со стороны бизнесмена, вероятно, связан оскорблением Путина, который не сдержал обещания.