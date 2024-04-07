Прикордонники ефективно застосували ударні дрони по ворожих об'єктах на Херсонщині

Скидання снаряду на ворожу вантажівку. Фото: скриншот

Бійці Державної прикордонної служби України разом з воїнами Збройних сил та інших силових структур беруть активну участь у боях проти російських загарбників. Зокрема, вони ефективно знищують ворожі об'єкти на лівому березі Херсонської області.

Відео ефективного знищення ворожого складу та укриттів з'явилося на Telegram-сторінці ДПСУ у неділю, 7 квітня.

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"Нічні ударні "хижаки" полюють на лівобережжі Херсонщини", — говориться у повідомленні.



В ДПСУ розповіли, що впродовж тижня бійці-прикордонники виявили й знищили на Херсонщині п'ять одиниць ворожої техніки, серед них чотири вантажівки.

Окрім того, було завдано удару по складу майна окупантів та здійснено вогневе ураження по укриттях ворога.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області волинським прикордонникам вдалося відбити російський штурм. Декілька ворожих солдатів сховалися в одному з окопів, де були розстріляні впритул.

Нагадаємо, раніше в Луганському прикордонному загоні розповіли, як протидіють російській фронтовій авіації, яка останнім часом сильно активізувалась на Луганщині.