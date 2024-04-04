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Волинські прикордонники зачистили російську позицію — ефектні кадри від ДПСУ

4 квітня 2024 18:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Волинські прикордонники зачистили російську позицію — ефектні кадри від ДПСУ
Український боєць готується кидати гранату у сховок росіян. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Донецькій області волинським прикордонникам вдалося відбити російський штурм. Декілька ворожих солдатів сховалися в одному з окопів, де були розстріляні впритул.

Кадри контрнаступальних маневрів показали в пресслужбі ДПСУ.

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Як заявили в ДПСУ, операція відбулася поблизу Новомихайлівки Покровського райони Донеччини. На опублікованих кадрах видно, що прикордонник жбурнув гранати в місцину, де сховалися російські солдати, а після вибуху відкриває вогонь на враження. Всі шестеро загинули на місці.

Решта штурмового загону втекла, покинувши своїх побратимів напризволяще. 

Як волинські прикордонники зачистили російську позицію — ефектні кадри від ДПСУ
Джерело: Тelegram ДПСУ

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Нагадаємо, раніше в Луганському прикордонному загоні  розповіли, як протидіють російській фронтовій авіації, яка востаннє сильно активізувалась на Луганщині. 

Також оборонці кордону показали кадри знищення ворожої гаубиці Д-30 на Південному напрямку, яка перебувала на відкритій місцевості.

Незадовго до цього бійцям Гвардії наступу "Помста" під Бахмутом вдалося знищити російський бронетранспортер БТР-82А.

російські війська
Україна
прикордонники
Донецька область
війна в Україні
ДПСУ

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