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Пограничники эффективно применили ударные дроны по вражеским объектам в Херсонской области

7 апреля 2024 13:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники эффективно применили ударные дроны по вражеским объектам в Херсонской области
Сброс снаряда на вражеский грузовик. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы Государственной пограничной службы Украины вместе с воинами Вооруженных сил и других силовых структур активно участвуют в боях против российских захватчиков. В частности они эффективно уничтожают вражеские объекты на левом берегу Херсонской области.

Видео эффективного уничтожения вражеского состава и укрытий появилось на Telegram-странице ГПСУ в воскресенье, 7 апреля.

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"Ночные ударные "хищники" охотятся на левобережье Херсона", — говорится в сообщении.

В ГНСУ рассказали, что в течение недели бойцы-пограничники обнаружили и уничтожили в Херсонской области пять единиц вражеской техники, среди них четыре грузовика.

Кроме того, был нанесен удар по составу имущества окупантов и произведено огненное поражение по укрытиям врага.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области волынским пограничникам удалось отразить российский штурм. Несколько вражеских солдат скрылись в одном из окопов, где были расстреляны в упор.

Напомним, ранее в Луганском пограничном отряде рассказали, как противодействуют российской фронтовой авиации, которая в последнее время сильно активизировалась в Луганской области.

война
ВСУ
пограничники
Херсонская область
потери оккупантов

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