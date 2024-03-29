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Українські прикордонники знищили ворожу російську гаубицю — відео

29 березня 2024 14:29
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Українські прикордонники знищили ворожу російську гаубицю — відео
Знищена російська гаубиця "Д-30". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

Про це повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби у п'ятницю, 29 березня, та показали відео. 

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Знищення російської гаубиці

У відомстві розповіли, що прикордонники, які воюють на Південному напрямку, знищили ворожу гаубицю "Д-30". Спершу військові провели розвідку на тимчасово окупованій ділянці місцевості та завдали влучного удару по ворожій техніці. 

На відео видно потужний вибух і знищену гаубицю РФ. 

Нагадаємо, раніше прикордонники знищили на Харківському напрямку російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Нещодавно на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр". 

А днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

прикордонники
військова техніка
війна в Україні
ДПСУ

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