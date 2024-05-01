Пограничники показали эффектные кадры уничтожения российской техники

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать силы врага. За прошедшую неделю пограничники в Херсонской области обезвредили 5 единиц техники окупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в среду, 1 мая.

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Уничтожение вражеской техники

В течение последней недели, на территории левого берега Херсонской области, военные пограничной службы уничтожили пять транспортных средств оккупантов, а также обезвредили их временный склад имущества и военную позицию, оснащенную станцией радиоэлектронной борьбы. Кроме того, был произведен обстрел вражеских фортификационных точек.

Напомним, что бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.

Ранее мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley, которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.