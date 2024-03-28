Прикордонники показали, як БпЛА знищує ворожий РЕБ

Прикордонники знищили ворожий РЕБ. Фото: скриншот з відео

Прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку. Вони показали , як ударили по РЕБ супротивника за допомогою БпЛА.

Відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 28 березня.

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Згідно з повідомленням, система радіоелектронної боротьби (РЕБ), якою оперують окупанти, абсолютно не виявилася ефективною перед аерозвідниками Харківського прикордонного загону. Хоча було очікувано, що БпЛА будуть заблоковані РЕБ, ситуація склалася зовсім інакше.

Спочатку аеророзвідка вдалося виявити РЕБ, а потім залучили озброєні дрони, які кількома скидами повністю знищили цю систему.

Нагадаємо, що бійці 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищили укриття окупантів за допомогою FPV-дрона і разом зі сховищем "відмінусували" ще й двох загарбників.

Також ми писали про те, що що українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов також сьогодні показав відео ефектного знищення російських танків Т-80 аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.