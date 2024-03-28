Пограничники показали, как БПЛА уничтожает враждебный РЭБ

Пограничники уничтожили вражеский РЭБ. Фото: скриншот с видео

Пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. Они показали, как ударили по РЭБ противника с помощью БпЛА.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 28 марта.

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Согласно сообщению, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которой оперируют оккупанты, совершенно не оказалась эффективной перед аэразведчиками Харьковского пограничного отряда. Хотя ожидалось, что БпЛА будут заблокированы РЭБ, ситуация сложилась совсем иначе.

Сначала аэроразведке удалось обнаружить РЭБ, а затем привлекли вооруженные дроны, которые несколькими сбросами полностью уничтожили эту систему.

Напомним, что бойцы 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили укрытие кафиров с помощью FPV-дрона и вместе с хранилищем "отминусовали" еще и двух захватчиков.

Также мы писали о том, что украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80 аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.