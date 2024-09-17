Російський обстріл Херсонської області 17 вересня — наслідки від поліції

Росіяни завдали потужних ударів по деокупованій Херсонщині — в поліції показали наслідки
Минулої доби, 16 вересня, російські загарбники завдали удару по деокупованому правобережжю Херсонської області, застосувавши артилерію, міномети, авіацію та безпілотники. Також через детонацію боєприпасу загинув підліток.
Про це повідомили у Національній поліції України у вівторок, 17 вересня.
Удари росіян по Херсонській області
В поліції повідомили, що під вогневим ураженням російської армії перебували Херсон, Антонівка, Садове, Олександрівка, Придніпровське, Берислав, Новоолександрівка, Українка, Шевченківка та Зміївка.
Росіяни вдарили вісьмома керованими авіабомбами. У населених пунктах внаслідок цього обстрілу пошкоджено сім приватних будинків, п’ять автомобілів, заклад культури та складське приміщення.
Вибухові травми та контузії отримали 70-річний чоловік та 72-річна жінка, які отримали вибухові травми й контузії.
Дронами типу "FPV" ворог атакував Садове й Антонівку, пошкоджень зазнав приватний будинок.
Також по медичну допомогу звернувся 58-річний чоловік, який 10 вересня постраждав через атаку російського безпілотника у передмісті Херсона — Антонівці. У нього діагностували уламкове поранення плеча.
У Дніпровському районі 4 вересня в результаті скиду вибухівки з БпЛА на автомобіль постраждав 18-річний хлопець, він отримав контузію.
На місцях ворожих ударів працювали профільні служби, які документували та усували наслідки атак.
За минулу добу поліція відреагувала на 220 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Підліток загинув через детонацію снаряда
У деокупованому Посад-Покровському через детонацію снаряда у господарському приміщенні загинув 14-річний підліток. Попередньо встановлено, що хлопець збирав металеві вироби та приносив їх додому.
Правоохоронці закликають громадян пояснити дітям, що ні в якому разі не можна відвідувати місця, де проводилися бойові дії, оскільки там можуть бути приховані пастки та вибухонебезпечні предмети.
Також не можна брати небезпечний предмет до рук, ні в якому разі не можна по ньому бити, розбирати його, переносити, розводити поруч відкритий вогонь.
У разі виявлення підозрілих знахідок необхідно терміново повідомити за номером "101" або "102".
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