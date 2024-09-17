Російський обстріл Херсонської області 17 вересня — наслідки від поліції

Пожежа на місці обстрілу у Херсонській області. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 16 вересня, російські загарбники завдали удару по деокупованому правобережжю Херсонської області, застосувавши артилерію, міномети, авіацію та безпілотники. Також через детонацію боєприпасу загинув підліток.

Про це повідомили у Національній поліції України у вівторок, 17 вересня.

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В поліції повідомили, що під вогневим ураженням російської армії перебували Херсон, Антонівка, Садове, Олександрівка, Придніпровське, Берислав, Новоолександрівка, Українка, Шевченківка та Зміївка.

Росіяни вдарили вісьмома керованими авіабомбами. У населених пунктах внаслідок цього обстрілу пошкоджено сім приватних будинків, п’ять автомобілів, заклад культури та складське приміщення.

Вибухові травми та контузії отримали 70-річний чоловік та 72-річна жінка, які отримали вибухові травми й контузії.

Дронами типу "FPV" ворог атакував Садове й Антонівку, пошкоджень зазнав приватний будинок.

Також по медичну допомогу звернувся 58-річний чоловік, який 10 вересня постраждав через атаку російського безпілотника у передмісті Херсона — Антонівці. У нього діагностували уламкове поранення плеча.

У Дніпровському районі 4 вересня в результаті скиду вибухівки з БпЛА на автомобіль постраждав 18-річний хлопець, він отримав контузію.

На місцях ворожих ударів працювали профільні служби, які документували та усували наслідки атак.

За минулу добу поліція відреагувала на 220 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Пожежа на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція

Місце обстрілу на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Підліток загинув через детонацію снаряда

У деокупованому Посад-Покровському через детонацію снаряда у господарському приміщенні загинув 14-річний підліток. Попередньо встановлено, що хлопець збирав металеві вироби та приносив їх додому.

Правоохоронці закликають громадян пояснити дітям, що ні в якому разі не можна відвідувати місця, де проводилися бойові дії, оскільки там можуть бути приховані пастки та вибухонебезпечні предмети.

Також не можна брати небезпечний предмет до рук, ні в якому разі не можна по ньому бити, розбирати його, переносити, розводити поруч відкритий вогонь.

У разі виявлення підозрілих знахідок необхідно терміново повідомити за номером "101" або "102".