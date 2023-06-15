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Прикордонники показали, як нищать ворога на Бахмутському напрямку: відео

15 червня 2023 16:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Прикордонники показали, як нищать ворога на Бахмутському напрямку: відео
Знищення ворога на Бахмутському напрямку. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 15 червня, Дежрприкордонслужба опублікувала відео, на якому видно, як відбувається тотальна "ліквідація" ворога. Пʼять окупантів вбито, 11 — поранено.

Про це повідомляє ДПС України.

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Знищення окупантів

ДПС України показала кадри, як міномети та гранатомети прикордонників нещадно нищать ворога на Бахмутському напрямку.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

Додамо, запеклий бій на Бахмутському напрямку між Третьою штурмовою бригадою ЗСУ та росіянами точився 11 червня. Наші захисники завдають успішних ударів по позиціях та особовому складу противника. 

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