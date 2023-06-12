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Запеклий бій ЗСУ з окупантами на Бахмутському напрямку: вражаюче відео

12 червня 2023 10:52
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Козюк Тетяна
редактор
Бій ЗСУ з окупантами на Бахмутському напрямку: показали вражаюче відео
ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відомо, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Зокрема, запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку. 

Вражаюче відео бою з окупантами опублікував журналіст Андрій Цаплієнко

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Деталі

Запеклий бій між Третьою штурмовою бригадою ЗСУ та росіянами точився вчора, 11 червня. Наші захисники завдають успішних ударів по позиціях та особовому складу противника. 

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також початок контрнаступу підтвердив і глава держави Володимир Зеленський. 

Додамо, що 11 червня ЗСУ звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор. Бійці наголосили, що окупанти опирались до останнього, але не втримали натиску українських військових. Окрім того, під час наступальної операції вдалося взяти в полон російських військових.

До того ж, 12 червня, сили оборони звільнили населений пункт Сторожеве поблизу Бахмуту. 

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