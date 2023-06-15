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Пограничники показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении: видео

15 июня 2023 16:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пограничники показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении: видео
Уничтожение врага в Бахмутском направлении. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 15 июня, Дежрпогранслужба опубликовала видео, на котором видно, как происходит тотальная "ликвидация" врага. Пять оккупантов убиты, 11 ранены.

Об этом сообщает ГПС Украины.

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Уничтожение оккупантов

ГПС Украины показала кадры, как минометы и гранатометы пограничников беспощадно уничтожают врага на Бахмутском направлении.

 

Напомним, ранее мы писали, что украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

Добавим, ожесточенный бой на Бахмутском направлении между Третьей штурмовой бригадой ВСУ и россиянами шел 11 июня. Наши защитники наносят успешные удары по позициям и личному составу противника.

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