Пограничники показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении: видео
Сегодня, 15 июня, Дежрпогранслужба опубликовала видео, на котором видно, как происходит тотальная "ликвидация" врага. Пять оккупантов убиты, 11 ранены.
Об этом сообщает ГПС Украины.
Уничтожение оккупантов
ГПС Украины показала кадры, как минометы и гранатометы пограничников беспощадно уничтожают врага на Бахмутском направлении.
Напомним, ранее мы писали, что украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.
Добавим, ожесточенный бой на Бахмутском направлении между Третьей штурмовой бригадой ВСУ и россиянами шел 11 июня. Наши защитники наносят успешные удары по позициям и личному составу противника.