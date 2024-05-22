Українські прикордонники вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку

Український прикордонник зі снарядом. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники щодня завдають ударів по російських окупантах. Вони також превентивно били по ворогу на Вовчанському напрямку.

Відео, як прикордонники превентивно били по противнику, опублікувала пресслужба Держприкордонслужби.

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Російська армія 10 травня почала наступ на Харківську область в районі міста Вовчанськ. Українські прикордонники у своїй смузі оборони очікували на удар російських окупантів. Вони активно завдавали превентивні удари по цілях на Вовчанському напрямку.

"Прикордонники загонів "Гарт" та "Сталевий кордон" працювали, зокрема, зі 120-мм мінометів та ударного безпілотника Vampire (знаного також як "Баба-Яга")", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці продовжують нищити російську піхоту, а також їхній транспорт. На відео військові показали, як за допомогою дронів підривають вантажівки, які транспортують особовий склад та боєприпаси росіян.

Також бійці Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки України продовжують перебувати у найбільш гарячих точках фронту. Разом з українськими воїнами вони крок за кроком вибивають російських загарбників з нашої землі.