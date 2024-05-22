Українські прикордонники вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку

Прикордонники показали, як превентивно били по окупантах на Вовчанському напрямку
Українські прикордонники щодня завдають ударів по російських окупантах. Вони також превентивно били по ворогу на Вовчанському напрямку.
Відео, як прикордонники превентивно били по противнику, опублікувала пресслужба Держприкордонслужби.
Професійні удари по окупантах
Російська армія 10 травня почала наступ на Харківську область в районі міста Вовчанськ. Українські прикордонники у своїй смузі оборони очікували на удар російських окупантів. Вони активно завдавали превентивні удари по цілях на Вовчанському напрямку.
"Прикордонники загонів "Гарт" та "Сталевий кордон" працювали, зокрема, зі 120-мм мінометів та ударного безпілотника Vampire (знаного також як "Баба-Яга")", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці продовжують нищити російську піхоту, а також їхній транспорт. На відео військові показали, як за допомогою дронів підривають вантажівки, які транспортують особовий склад та боєприпаси росіян.
Також бійці Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки України продовжують перебувати у найбільш гарячих точках фронту. Разом з українськими воїнами вони крок за кроком вибивають російських загарбників з нашої землі.
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