Украинские пограничники ударили по оккупантам на Волчанском направлении

Пограничники показали, как превентивно били по оккупантам на Волчанском направлении
Украинские пограничники ежедневно наносят удары по российским оккупантам. Они также превентивно били по врагу на Волчанском направлении.
Видео, как пограничники превентивно били по противнику, опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы.
Профессиональные удары по оккупантам
Российская армия 10 мая начала наступление на Харьковскую область в районе города Волчанск. Украинские пограничники в своей полосе обороны ожидали удара российских оккупантов. Они активно наносили превентивные удары по целям на Волчанском направлении.
"Пограничники отрядов "Гарт" и "Стальной кордон" работали, в частности, из 120-мм минометов и ударного беспилотника Vampire (известного также как "Баба-Яга")", — говорится в сообщении.
Напомним, на Запорожском направлении украинские бойцы продолжают уничтожать российскую пехоту, а также их транспорт. На видео военные показали, как с помощью дронов подрывают грузовики, транспортирующие личный состав и боеприпасы россиян.
Также бойцы Интернационального легиона Главного управления разведки Украины продолжают находиться в наиболее горячих точках фронта. Вместе с украинскими воинами они шаг за шагом выбивают российских захватчиков с нашей земли.
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