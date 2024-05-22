Украинские пограничники ударили по оккупантам на Волчанском направлении

Украинский пограничник со снарядом. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники ежедневно наносят удары по российским оккупантам. Они также превентивно били по врагу на Волчанском направлении.

Видео, как пограничники превентивно били по противнику, опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы.

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Российская армия 10 мая начала наступление на Харьковскую область в районе города Волчанск. Украинские пограничники в своей полосе обороны ожидали удара российских оккупантов. Они активно наносили превентивные удары по целям на Волчанском направлении.

"Пограничники отрядов "Гарт" и "Стальной кордон" работали, в частности, из 120-мм минометов и ударного беспилотника Vampire (известного также как "Баба-Яга")", — говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожском направлении украинские бойцы продолжают уничтожать российскую пехоту, а также их транспорт. На видео военные показали, как с помощью дронов подрывают грузовики, транспортирующие личный состав и боеприпасы россиян.

Также бойцы Интернационального легиона Главного управления разведки Украины продолжают находиться в наиболее горячих точках фронта. Вместе с украинскими воинами они шаг за шагом выбивают российских захватчиков с нашей земли.