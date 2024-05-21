Іноземний легіон "зачищає" Часів Яр — в мережі з'явилося вражаюче відео
Бійці Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки України продовжують перебувати у найбільш гарячих точках фронту. Разом з українськими воїнами вони крок за кроком вибивають російських загарбників з нашої землі.
Відео вправної бойової роботи іноземних добровольців оприлюднив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 21 травня.
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Бійці Іноземного легіону ведуть бій
"Околиці міста Часів Яр. Його знищили росіяни - це черговий злочин цієї країни-терориста. Але воїни продовжують битися за кожен квадратний метр української землі", — написав Єрмак.
На відео можна побачити, як бійці просуваються вперед, знищуючи ворога і звільняючи українську землю. Зокрема, вони здійснили успішних штурм будівлі, зайнятої російськими загарбниками.
Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.
Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.
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