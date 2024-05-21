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Іноземний легіон "зачищає" Часів Яр — в мережі з'явилося вражаюче відео

21 травня 2024 19:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Іноземний легіон "зачищає" Часів Яр — в мережі з'явилося вражаюче відео
Іноземні добровольці в бою за Часів Яр. Фото: скріншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки України продовжують перебувати у найбільш гарячих точках фронту. Разом з українськими воїнами вони крок за кроком вибивають російських загарбників з нашої землі. 

Відео вправної бойової роботи іноземних добровольців оприлюднив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 21 травня.

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Бійці Іноземного легіону ведуть бій

"Околиці міста Часів Яр. Його знищили росіяни - це черговий злочин цієї країни-терориста. Але воїни продовжують битися за кожен квадратний метр української землі", — написав Єрмак.

На відео можна побачити, як бійці просуваються вперед, знищуючи ворога і звільняючи українську землю. Зокрема, вони здійснили успішних штурм будівлі, зайнятої російськими загарбниками.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною.

війна
ЗСУ
Андрій Єрмак
Україна
окупанти
ГУР
Часів Яр

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