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Прикордонники показали, як вдарили по російському "Уралу" та антені зв'язку

26 березня 2024 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники показали, як вдарили по російському "Уралу" та антені зв'язку
Удар по російській антені зв'язку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" продовжують знищувати російських окупантів та ворожу військову техніку. Вони показали, як вдарили по "Уралу" противника та антені зв'язку на Харківському напрямку.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 26 березня.

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Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" для ударів використали безпілотники. 

"Ворожий "Урал" та антена зв’язку були знищені в результаті зустрічі з лютими "пташками" прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав відео ефектного знищення російських танків Т-80. Ворожі машини були ліквідовані аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

Також у Харківській області дрон-камікадзе прикордонників знищив ворожий комплекс "Муром-М". Загарбники використовували цю систему для спостереження за українськими захисниками.

війна
росіяни
Україна
прикордонники
Харківська область
окупанти
ДПСУ

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