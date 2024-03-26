Пограничники показали, как ударили по российскому "Уралу" и антенне связи

Удар по российской антенне связи. Фото: скриншот с видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую военную технику. Они показали, как ударили по "Уралу" противника и антенне связи на Харьковском направлении.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 26 марта.

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Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" для ударов использовали беспилотники.

"Вражеский "Урал" и антенна связи были уничтожены в результате встречи с лютыми "птичками" пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80. Вражеские машины были ликвидированы аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.

Также в Харьковской области дрон-камикадзе пограничников уничтожил вражеский комплекс "Муром-М". Захватчики использовали эту систему для наблюдения за украинскими защитниками.