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Прикордонники показали, як знищили російське укриття та ліквідували окупанта

9 червня 2024 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ показали удар по російському укриттю та ліквідацію окупанта
Російське укриття на північному напрямку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищили вороже укриття та ліквідували загарбника.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України в Telegram у неділю, 9 червня.

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У ДПСУ зазначили, що на відео можна побачити роботу прикордонної аеророзвідки по позиціях окупантів на північному напрямку.

"Рознесли вороже укриття та ліквідували російського загарбника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

Також на Луганщині прикордонники з підрозділу Гвардії наступу "Помста" вдало використали проти російських загарбників FPV-дрони. Внаслідок вправної роботи українських бійців армія Росії не дорахувалася 15 осіб.

Україна
окупанти
прикордонники
війна
ДПСУ

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