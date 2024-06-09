У ДПСУ показали удар по російському укриттю та ліквідацію окупанта

Російське укриття на північному напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищили вороже укриття та ліквідували загарбника.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України в Telegram у неділю, 9 червня.

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У ДПСУ зазначили, що на відео можна побачити роботу прикордонної аеророзвідки по позиціях окупантів на північному напрямку.

"Рознесли вороже укриття та ліквідували російського загарбника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

Також на Луганщині прикордонники з підрозділу Гвардії наступу "Помста" вдало використали проти російських загарбників FPV-дрони. Внаслідок вправної роботи українських бійців армія Росії не дорахувалася 15 осіб.