У ДПСУ показали удар по російському укриттю та ліквідацію окупанта

Прикордонники показали, як знищили російське укриття та ліквідували окупанта
Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищили вороже укриття та ліквідували загарбника.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України в Telegram у неділю, 9 червня.
Удар по укриття противника
У ДПСУ зазначили, що на відео можна побачити роботу прикордонної аеророзвідки по позиціях окупантів на північному напрямку.
"Рознесли вороже укриття та ліквідували російського загарбника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Третя штурмова бригада продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.
Також на Луганщині прикордонники з підрозділу Гвардії наступу "Помста" вдало використали проти російських загарбників FPV-дрони. Внаслідок вправної роботи українських бійців армія Росії не дорахувалася 15 осіб.
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