Прикордонники знищили ворожу піхоту

Прикордонники показали вражаючі кадри знищення ворожої піхоти на Луганщині
На Луганщині прикордонники з підрозділу Гвардії наступу "Помста" вдало використали проти російських загарбників FPV-дрони. Внаслідок вправної роботи українських бійців армія Росії не дорахувалася 15 осіб.
Відео знищення окупантів оприлюднила Державна прикордонна служба України у суботу, 8 червня.
Ворожих піхотинців знищили на Луганщині
"15 окупантів (не)заховалися в бліндажах від FPV-дронів "Помсти", — говориться у повідомленні.
Повідомляється, що оператори ударних дронів Луганського прикордонного загону продовжують знищувати позиції з російськими загарбниками на Сіверському напрямку.
"У кожній "норі", в яку влучили наші хлопці, переховувалося від 3 до 5 загарбників. Як результат – мінус 15 окупанта", — зазначили прикордонники.
Раніше ми повідомляли, що військові ударної групи "Чорний Лебідь" разом з побратимами влаштували полювання на ворога у Часовому Яру на Донеччині.
Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.
Читайте Новини.LIVE!