Прикордонники знищили ворожу піхоту

Влучання FPV дрона по позиціях окупантів. Фото: скриншот

На Луганщині прикордонники з підрозділу Гвардії наступу "Помста" вдало використали проти російських загарбників FPV-дрони. Внаслідок вправної роботи українських бійців армія Росії не дорахувалася 15 осіб.

Відео знищення окупантів оприлюднила Державна прикордонна служба України у суботу, 8 червня.

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"15 окупантів (не)заховалися в бліндажах від FPV-дронів "Помсти", — говориться у повідомленні.



Повідомляється, що оператори ударних дронів Луганського прикордонного загону продовжують знищувати позиції з російськими загарбниками на Сіверському напрямку.

"У кожній "норі", в яку влучили наші хлопці, переховувалося від 3 до 5 загарбників. Як результат – мінус 15 окупанта", — зазначили прикордонники.

Раніше ми повідомляли, що військові ударної групи "Чорний Лебідь" разом з побратимами влаштували полювання на ворога у Часовому Яру на Донеччині.

Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.