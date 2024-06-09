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Пограничники показали, как уничтожили российское укрытие и ликвидировали оккупанта

9 июня 2024 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ показали удар по российскому укрытию и ликвидацию оккупанта
Российское укрытие на северном направлении. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники продолжают наносить разрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в воскресенье, 9 июня.

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В ГПСУ отметили, что на видео можно увидеть работу пограничной аэроразведки по позициям оккупантов на северном направлении.

"Разнесли вражеское укрытие и ликвидировали российского захватчика", — говорится в сообщении.

Напомним, Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.

Также в Луганской области пограничники из подразделения Гвардии наступления "Месть" удачно использовали против российских захватчиков FPV-дроны. В результате искусной работы украинских бойцов армия России не досчиталась 15 человек.

Украина
оккупанты
пограничники
война
ГПСУ

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