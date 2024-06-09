В ГПСУ показали удар по российскому укрытию и ликвидацию оккупанта

Пограничники показали, как уничтожили российское укрытие и ликвидировали оккупанта
Украинские пограничники продолжают наносить разрушительные удары по позициям российских оккупантов. Они показали, как уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали захватчика.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в воскресенье, 9 июня.
Удар по укрытию противника
В ГПСУ отметили, что на видео можно увидеть работу пограничной аэроразведки по позициям оккупантов на северном направлении.
"Разнесли вражеское укрытие и ликвидировали российского захватчика", — говорится в сообщении.
Напомним, Третья штурмовая бригада продолжает наносить удары по врагу в Харьковской области. В этот раз украинские воины уничтожили вражеские боевые машины пехоты, противотанковую пушку "Рапира" и много пехотинцев.
Также в Луганской области пограничники из подразделения Гвардии наступления "Месть" удачно использовали против российских захватчиков FPV-дроны. В результате искусной работы украинских бойцов армия России не досчиталась 15 человек.
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