Прикордонники показали, як знищили ворожий комплекс Муром-П на Харківському напрямку

Знищення російського комплексу "Муром-П". Фото: скриншот

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" щодня працюють на перемогу України у війні проти Росії. Вони показали, як завдали удару по ворожому комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

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Знищення російського "Муром-П"

Прикордонники помітили ворожий комплекс на Харківському напрямку.

Російський комплекс "Муром-П". Фото: скриншот

"Ще один "Муром-П" втратив здатність бачити завдяки діям прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові щодня ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Для цього вони часто використовують переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Також Третя окрема штурмова бригада показала ефектний прорив в Орлівку Донецької області. Бійці провели зачистку від російських окупантів.