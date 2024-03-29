Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники показали, як знищили ворожий комплекс Муром-П на Харківському напрямку arrow

Прикордонники показали, як знищили ворожий комплекс Муром-П на Харківському напрямку

29 березня 2024 10:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники показали, як знищили ворожий комплекс Муром-П на Харківському напрямку
Знищення російського комплексу "Муром-П". Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" щодня працюють на перемогу України у війні проти Росії. Вони показали, як завдали удару по ворожому комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

Знищення російського "Муром-П"

Прикордонники помітили ворожий комплекс на Харківському напрямку.

null
Російський комплекс "Муром-П". Фото: скриншот 

"Ще один "Муром-П" втратив здатність бачити завдяки діям прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові щодня ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Для цього вони часто використовують переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Також Третя окрема штурмова бригада показала ефектний прорив в Орлівку Донецької області. Бійці провели зачистку від російських окупантів.

Україна
прикордонники
Харківська область
окупанти
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ