Третя штурмова показала ефектну зачистку в Орлівці

Український військовий завдає удару по ворогу. Фото: скриншот з відео

Третя окрема штурмова бригада показала ефектний прорив в Орлівку Донецької області. Бійці провели зачистку від російських окупантів.

Відео прориву в населений пункт Третя штурмова опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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Прорив в Орлівку

Штурмова група прорвалася на вулиці селища та розпочала інтенсивний бій впритул до будівлі, у якій засів ворог. Загарбники були в будинках колишніх місцевих мешканців, підвалах, дахах, і не збиралися ані відходити, ані здаватися.

Боєць Третьої штурмової стріляє по окупанту. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти відстрілювалися гранатами, випускали дрони та відмовлялися відступати.

Противник був знищений бійцями Третьої штурмової.

Нагадаємо, українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські бійці протитанкової бригади показали, як знищили російський гелікоптер за допомогою ракети.

Також прикордонники майстерно уразили позиції ворога, внаслідок чого армія РФ зазнала певних втрат у живій силі. Завдання відпрацювала бригада Гвардії наступу "Сталевий кордон".