Пограничники показали, как уничтожили вражеский комплекс Муром-П на Харьковском направлении
Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ежедневно работают на победу Украины в войне против России. Они показали, как нанесли удар по вражескому комплексу дальнего визуального наблюдения "Муром-П".
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 29 марта.
Уничтожение российского "Муром-П"
Пограничники заметили вражеский комплекс на Харьковском направлении.
"Еще один "Муром-П" потерял способность видеть благодаря действиям пограничников бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Для этого они часто используют переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Также Третья отдельная штурмовая бригада показала эффектный прорыв в Орловку Донецкой области. Бойцы провели зачистку от российских оккупантов.
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