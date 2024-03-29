Пограничники показали, как уничтожили вражеский комплекс Муром-П на Харьковском направлении

Уничтожение российского комплекса "Муром-П". Фото: скриншот

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" ежедневно работают на победу Украины в войне против России. Они показали, как нанесли удар по вражескому комплексу дальнего визуального наблюдения "Муром-П".

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Уничтожение российского "Муром-П"

Пограничники заметили вражеский комплекс на Харьковском направлении.

Российский комплекс "Муром-П". Фото: скриншот

"Еще один "Муром-П" потерял способность видеть благодаря действиям пограничников бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Для этого они часто используют переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Также Третья отдельная штурмовая бригада показала эффектный прорыв в Орловку Донецкой области. Бойцы провели зачистку от российских оккупантов.