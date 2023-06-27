Пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом

Украинский пограничник воюет на Бахмутском направлении. Фото: скриншот

Подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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На Бахмутском участке фронта в контрнаступлении ВСУ активно участвуют подразделения пограничных войск Украины.

Сами бойцы отмечают, что их главная задача — уничтожить максимальное количество вражеской пехоты.

Как действуют подразделения ГПСУ

Для этого пограничники используют разнообразную военную технику:

автоматические гранатометы;

дроны;

минометы;

СПГ.

Государственная пограничная служба выложила на YouTube подробный видеообзор работы военнослужащих на одном из самых горячих участков российско-украинского фронта.

Напомним, что украинские пограничники держат оборону и в тех регионах, где не происходит активных боевых действий. Так, в конце мая бойцы ГПСУ сбили российский дрон в Черниговской области.