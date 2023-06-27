Пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом
Подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Пограничники под Бахмутом
На Бахмутском участке фронта в контрнаступлении ВСУ активно участвуют подразделения пограничных войск Украины.
Сами бойцы отмечают, что их главная задача — уничтожить максимальное количество вражеской пехоты.
Как действуют подразделения ГПСУ
Для этого пограничники используют разнообразную военную технику:
- автоматические гранатометы;
- дроны;
- минометы;
- СПГ.
Государственная пограничная служба выложила на YouTube подробный видеообзор работы военнослужащих на одном из самых горячих участков российско-украинского фронта.
Напомним, что украинские пограничники держат оборону и в тех регионах, где не происходит активных боевых действий. Так, в конце мая бойцы ГПСУ сбили российский дрон в Черниговской области.