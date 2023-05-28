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Прикордонники показали, як збили російський "Шахед" на Чернігівщині

28 травня 2023 13:50
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Прикордонники показали, як збили російський "Шахед" на Чернігівщині
Український військовий збиває ворожі дрони. Фото: Командування Повітряних сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині. Уразити ворожий дрон вдалося зі стрілецької зброї.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Прикордонники збили ворожий дрон на Чернігівщині

У відомстві розповіли, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі прикордонники почули характерний звук та побачили російський безпілотник. 

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки бійці ДПСУ спільно з ЗСУ поцілили в ворожий "Шахед". Виявивши ціль, українські воїни відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів", — йдеться у повідомленні. 

У результаті ворожий дрон вибухнув і впав у полі.

збитий російський безпілотник
Збитий російський безпілотник на Чернігівщині. Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 травня, в Україні декілька годин тривала повітряна тривога. Ворог завдав ударів по низці областей, зокрема по Києву. 

Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.

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