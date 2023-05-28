Прикордонники показали, як збили російський "Шахед" на Чернігівщині
Сьогодні вночі під час повітряної тривоги прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині. Уразити ворожий дрон вдалося зі стрілецької зброї.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Прикордонники збили ворожий дрон на Чернігівщині
У відомстві розповіли, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі прикордонники почули характерний звук та побачили російський безпілотник.
"Сьогодні вночі під час повітряної атаки бійці ДПСУ спільно з ЗСУ поцілили в ворожий "Шахед". Виявивши ціль, українські воїни відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів", — йдеться у повідомленні.
У результаті ворожий дрон вибухнув і впав у полі.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 травня, в Україні декілька годин тривала повітряна тривога. Ворог завдав ударів по низці областей, зокрема по Києву.
Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.
У командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.