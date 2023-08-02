Прикордонники показали кадри нічного полювання на "шахеди"

Знищення ворожих "шахедів". Фото: скриншот з відео

Сьогодні вночі, 2 серпня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну. Прикордонники показали, як збили два ворожих безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Знищення "шахедів"

Російські загарбники планували вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я.

"По команді "до бою" вогневі групи зайняли визначені позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам знищити два дрони вдалось", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Ізмаїльському порту, що на Одещині, ворог пошкодив елеватор та зерносховище. Крім того, суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.

Також ми писали, що Росія вчергове намагалася обстріляти цивільну інфраструктуру України, зокрема, цілилися й на Київ та область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у регіоні.

Додамо, загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою", все ще висока.