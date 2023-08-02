Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники показали кадри нічного полювання на "шахеди" arrow

Прикордонники показали кадри нічного полювання на "шахеди"

2 серпня 2023 16:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники показали кадри нічного полювання на "шахеди"
Знищення ворожих "шахедів". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 2 серпня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну. Прикордонники показали, як збили два ворожих безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Знищення "шахедів"

Російські загарбники планували вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я. 

"По команді "до бою" вогневі групи зайняли визначені позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам знищити два дрони вдалось", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Ізмаїльському порту, що на Одещині, ворог пошкодив елеватор та зерносховище. Крім того, суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі.

Також ми писали, що Росія вчергове намагалася обстріляти цивільну інфраструктуру України, зокрема, цілилися й на Київ та область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у регіоні.

Додамо, загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою", все ще висока. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз