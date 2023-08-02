Пограничники показали кадры ночной охоты на "шахеды"
Сегодня ночью, 2 августа, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину. Пограничники показали, как сбили два вражеских беспилотника типа Shahed.
Об этом сообщает ГПСУ.
Уничтожение "шахедов"
Российские захватчики планировали ударить по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья.
"По команде "к бою" огневые группы заняли определенные позиции и ожидали подлета. В темноте цели обнаружить сложнее, но пограничникам уничтожить два дрона удалось", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате ночной атаки по Измаильскому порту Одесской области враг повредил элеватор и зернохранилище. Кроме того, существенные разрушения получили многоэтажные административные здания.
Также мы писали, что Россия в очередной раз пыталась обстрелять гражданскую инфраструктуру Украины, в частности целились и на Киев и область. Силы ПВО сбили все вражеские цели, однако в результате падения обломков БпЛА загорелся частный дом в регионе.
Добавим, угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением", все еще высока.