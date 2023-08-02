Росіяни запустили по Україні 150 ракет протягом липня

Ракети РФ летять в бік України. Фото: Zaxid.net

За липень росіяни запустили по Україні 150 ракет і 265 дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ збили майже всі ворожі об'єкти.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українській ППО впродовж місяця вдалося ліквідувати близько 70% ворожих об'єктів, які атакували Україну.

Військові збили 293 ворожих об'єктів протягом липня. Фото: ППО

В ППО уточнили, що за останню добу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Нагадуємо, що Росія постійно атакує Україну дронами та ракетами вночі з двох причини. Перша — "країна спить". Друга — менше візуальних привʼязок на відміну від світлового дня.