Прикордонники показали відео ювелірного знищення ворожої вантажівки за допомогою дрона

Знищення вантажівки загарбників за допомогою дрона. Фото: Скриншот

Українські прикордонники беруть активну участь в боротьбі проти російських загарбників, які принесли війну на нашу землю. Їх оператори дронів вправно працюють по техніці окупантів.

Відео ефективної роботи прикордонників із застосуванням БпЛА оприлюднила ДПСУ.

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Ворожу вантажівкубуло знищено

Прикордонники "Сталевого кордону" виявили ворожий камаз, який прямувала до позицій окупантів.

Оператор FPV-дрона ювелірно доставили у кузов вантажівки вибуховий "подарунок".

"FPV-Ювеліри влаштували камазу рашистів гарячу зустріч", — прокоментували відео у ДПСУ.

Як раніше ми повідомляли, СБУ завдала ударів по зрадниках та кадирівцях, які хотіли організувати "вибори" в окупації на Запоріжжі. Серед них є багато постраждалих.

Нагадаємо, щодня внаслідок бойових дій українська армія втрачає від 40 до 45 дронів. Йдеться як про українські дрони, так і про БпЛА іноземного виробництва.