Прикордонники показали відео ювелірного знищення ворожої вантажівки за допомогою дрона
Українські прикордонники беруть активну участь в боротьбі проти російських загарбників, які принесли війну на нашу землю. Їх оператори дронів вправно працюють по техніці окупантів.
Відео ефективної роботи прикордонників із застосуванням БпЛА оприлюднила ДПСУ.
Ворожу вантажівкубуло знищено
Прикордонники "Сталевого кордону" виявили ворожий камаз, який прямувала до позицій окупантів.
Оператор FPV-дрона ювелірно доставили у кузов вантажівки вибуховий "подарунок".
"FPV-Ювеліри влаштували камазу рашистів гарячу зустріч", — прокоментували відео у ДПСУ.
Як раніше ми повідомляли, СБУ завдала ударів по зрадниках та кадирівцях, які хотіли організувати "вибори" в окупації на Запоріжжі. Серед них є багато постраждалих.
Нагадаємо, щодня внаслідок бойових дій українська армія втрачає від 40 до 45 дронів. Йдеться як про українські дрони, так і про БпЛА іноземного виробництва.