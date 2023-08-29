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Сырский показал, как ВСУ уничтожают вражескую технику дронами

29 августа 2023 09:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский показал, как ВСУ уничтожают вражескую технику дронами
Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. Группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ метко нанесла удары по вражеской технике.

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШБР, "подразделением Крылья" и Начальником службы Радиоэлектронной и Киберборьбы 28-й ОМБр", говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что техника россиян уничтожается стабильно.

Напомним, подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает уже третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики продолжают терять важную военную технику для введения войны.

Также генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.

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