Пограничники показали видео ювелирного уничтожения вражеского грузовика с помощью дрона
Украинские пограничники активно участвуют в борьбе против российских захватчиков, которые принесли войну на нашу землю. Их операторы дронов умело работают по технике оккупантов.
Видео эффективной работы пограничников с применением БПЛА обнародовало ГНСУ.
Вражеский грузовик был уничтожен
Пограничники "Стальной границы" обнаружили вражеский камаз, который направлялся к позициям оккупантов.
Оператор FPV-дрона ювелирно доставили в кузов грузовика взрывной "подарок".
"FPV-Ювелиры устроили камазу рашистов горячую встречу", — прокомментировали видео в ГНСУ.
Как ранее сообщалось, СБУ нанесла удары по предателям и кадыровцам, которые хотели организовать "выборы" в оккупации на Запорожье. Среди них много пострадавших.
Напомним, ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БПЛА иностранного производства.