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Пограничники показали видео ювелирного уничтожения вражеского грузовика с помощью дрона

30 августа 2023 14:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники показали видео ювелирного уничтожения вражеского грузовика с помощью дрона
Уничтожение грузовика захватчиков с помощью дрона. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские пограничники активно участвуют в борьбе против российских захватчиков, которые принесли войну на нашу землю. Их операторы дронов умело работают по технике оккупантов.

Видео эффективной работы пограничников с применением БПЛА обнародовало ГНСУ.

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Пограничники "Стальной границы" обнаружили вражеский камаз, который направлялся к позициям оккупантов.

Оператор FPV-дрона ювелирно доставили в кузов грузовика взрывной "подарок".

"FPV-Ювелиры устроили камазу рашистов горячую встречу", — прокомментировали видео в ГНСУ.

Как ранее сообщалось, СБУ нанесла удары по предателям и кадыровцам, которые хотели организовать "выборы" в оккупации на Запорожье. Среди них много пострадавших.

Напомним, ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БПЛА иностранного производства.

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