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Прикордонники показали вражаючі кадри знищення ворожої піхоти і техніки під Бахмутом

5 червня 2024 19:50
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Прикордонники розгромили окупантів
Знащення ворожого танку. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Бахмутському напрямку бійці-прикордонники показали вражаючі кадри відбиття штурму російськими загарбниками українських позицій. Внаслідок бою було знищено частину ворожої техніки і особового складу.

Ефектне відео знищення ворога було розміщене на сторінці ДПСУ у Telegram у середу, 5 червня.

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"Близько 50 загарбників за підтримки бронетехніки та танків рухалися в бік позицій підрозділу "Фенікс" в районі Курдюмівки на Донеччині", — говориться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що три ворожих БТР-82 підірвалися завдяки дистанційному мінуванню, а ударні БпЛА знищили пошкоджені бронетранспортери.

"FPV-дроном бійці зупинили, а згодом розбили танк Т-80. Протитанкісти бригади "Помста" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М ("Прорив"), який також добили оператори дронів", — розповіли прикордонники. 

Військові також додали, що під час невдалої спроби штурму було знищено сім окупантів, ще 13 отримали поранення.

"Частину ворожої техніки та піхоти знищили побратими з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу", — додали прикордонники.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники разом з іншими бійцями Сил оборони України не припиняють боротьбу проти російських загарбників, які вдерлися до нашої країни. Вони продовжують кожної зручної миті нищити техніку та живу силу ворога.

Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

бій
Україна
втрати окупантів
окупанти
війна в Україні
прикордонники
ДПСУ

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