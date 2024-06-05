Пограничники разгромили окупантов

Пограничники показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники под Бахмутом
На Бахмутском направлении бойцы-пограничники показали впечатляющие кадры отражения штурма российскими захватчиками украинских позиций. В результате боя была уничтожена часть вражеской техники и личного состава.
Эффектное видео уничтожения врага было размещено на странице ГНСУ в Telegram в среду, 5 июня.
Пограничники дали бой оккупантам
"Около 50 захватчиков при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения "Феникс" в районе Курдюмовки Донецкой области", — говорится в сообщении.
Пограничники рассказали, что три вражеских БТР-82 взорвались благодаря дистанционному минированию, а ударные БпЛА уничтожили поврежденные бронетранспортеры.
"FPV-дроном бойцы остановили, а впоследствии разбили танк Т-80. Противотанкисты бригады "Помста" из противотанкового ракетного комплекса "Корсар" подбили танк Т-90М ("Прорыв"), который также добили операторы дронов", — рассказали пограничники.
Военные также добавили, что во время неудачной попытки штурма были уничтожены семь оккупантов, еще 13 получили ранения.
"Часть вражеской техники и пехоты уничтожили побратимы из 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода", — добавили пограничники.
Ранее мы сообщали, что украинские пограничники вместе с другими бойцами Сил обороны Украины не прекращают борьбу против ворвавшихся в нашу страну российских захватчиков. Они продолжают каждую удобную минуту уничтожать технику и живую силу врага.
Напомним, ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.
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