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Кулеметник Третьої штурмової ефектно знищив ворожих бійців на мотоциклі

27 травня 2024 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кулеметник Третьої штурмової ефектно знищив ворожих бійців на мотоциклі
Окупанти на мотоциклі знищені кулеметним вогнем. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Сил оборони продовжують стримувати наступ російської армії на Харківському напрямку. Воїні проявляють неабиякий особистий героїзм у бою із загарбниками.

Вправну роботу кулеметника Третьої штурмової бригади оприлюднили у понеділок, 27 травня.

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"Кулеметник Третьої штурмової упритул розібрав окупантів на мото", — говориться у повідомленні.

Ворожих бійців на мотоциклах ліквідували  на Харківщині, коли вони намагалися з наскоку увійти на позиції ЗСУ.

"Так і не доїхали. Нову ворожу тактику штурму разом з росіянами і їхнім "конем" знищили бійці 1-го мехбату бригади", — повідомили в 3 ОШБр.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута 7 травня.

Також 6 травня прикордонники показали момент ураження російського БпЛА в небі над Сумщиною. 

війна
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відео
Харківська область
окупанти
штурмова бригада

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