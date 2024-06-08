Пограничники уничтожили вражескую пехоту

Попадание FPV дрона по позициям окупантов. Фото: скриншот

В Луганской области пограничники из подразделения Гвардии наступления "Месть" удачно использовали против российских захватчиков FPV-дроны. В результате искусной работы украинских бойцов армия России не досчиталась 15 человек.

Видео уничтожения оккупантов опубликовала Государственная пограничная служба Украины в субботу, 8 июня.

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"15 оккупантов (не) спрятались в блиндажах от FPV-дронов "Мести", — говорится в сообщении.



Сообщается, что операторы ударных дронов Луганского пограничного отряда продолжают уничтожать позиции с российскими захватчиками на Северском направлении.

"В каждой "норе", в которую попали наши ребята, скрывалось от 3 до 5 захватчиков. Как результат — минус 15 оккупанта", — отметили пограничники.

Ранее мы сообщали, что военные ударной группы "Черный Лебедь" вместе с собратьями устроили охоту на врага в Часовом Яру Донецкой области.

Напомним, ранее на Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.