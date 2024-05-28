Як ЗСУ нищать окупантів - відео

Удар по ворожих позиціях. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Військові ударної групи "Чорний Лебідь" разом з побратимами влаштували полювання на ворога у Часовому Яру на Донеччині.

Відповідні кадри опубліковані у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" у вівторок, 28 травня.

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Як українські воїни знищують окупантів

"Особовий склад був знищений разом з технікою. Тих, кому вдалося покинути броню, ліквідували скидами, вистежуючи окупантів на околицях міста", — йдеться в повідомленні.

Також воїни розповіли, що підтверджені втрати противника тільки в техніці такі:

1 БМД;

1 танк Т-72Б3М;

1 танк Т-90М "Прорив".

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої.

Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.