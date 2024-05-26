Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов
Украинские пограничники продолжают наносить урон российским оккупантам. Недавно ГПСУ обнародовала видео, на котором зафиксировано, как дроны уничтожили вражеский автомобиль и позицию оккупантов на юге Украины.
Об этом ГПСУ сообщила в Telegram в воскресенье, 26 мая.
Видео уничтожения вражеских целей
На опубликованных кадрах видны удары по позиции и автомобилю, снятые как на камеру самого FPV-дрона, так и беспилотником, фиксировавшим последствия поражения со стороны. Видео демонстрирует точность и эффективность работы украинских пограничников, использующих современные технологии борьбы с агрессором.
"Боевые птички" пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.
Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который по состоянию на пятницу, 24 мая, находился в частях восточного фронта, рассказал, что происходит на поле боя.
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