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Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов

26 мая 2024 11:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов
Момент удара по позициям окупантов. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские пограничники продолжают наносить урон российским оккупантам. Недавно ГПСУ обнародовала видео, на котором зафиксировано, как дроны уничтожили вражеский автомобиль и позицию оккупантов на юге Украины.

Об этом ГПСУ сообщила в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Видео уничтожения вражеских целей

На опубликованных кадрах видны удары по позиции и автомобилю, снятые как на камеру самого FPV-дрона, так и беспилотником, фиксировавшим последствия поражения со стороны. Видео демонстрирует точность и эффективность работы украинских пограничников, использующих современные технологии борьбы с агрессором.

"Боевые птички" пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который по состоянию на пятницу, 24 мая, находился в частях восточного фронта, рассказал, что происходит на поле боя.

российские войска
пограничники
оккупанты
дроны
война в Украине
ГПСУ

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