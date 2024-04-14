Прикордонники уразили позиції окупантів на Бахмутському напрямку

Позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот з відео

Прикордонники продовжують боронити українські землі не тількі на держкордоні. Так, нещодавно військові здійснили успішну артилерійську атаку на позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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Під час операції українські прикордонники використовували міномети з точністю, спрямованою на знищення ворожих сил. За словами представників ДПСУ, це було частиною стратегії бригади Гвардії наступу "Помста", яка покликана завдавати найбільш ефективних ударів проти ворожих сил.

"Влучно наведена артилерія із шаленим бажанням знищити ворога — вбивче поєднання для загарбників, та прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" саме на такий ефект щоразу й розраховують", — зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, українські військові продемонстрували високу ефективність фронтового протиповітряного оборонного озброєння на передовій. Вогонь з цих засобів було націлено на російські цілі з повітря з метою ефективно відбити напад і врятувати життя українських бійців на передовій.

Раніше ми писали, що бійці 47-ї ОМБр показали роботу БМП Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.