Пограничники поразили позиции окупантов на Бахмутском направлении

Позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Фото: скриншот с видео

Пограничники продолжают защищать украинские земли не только на госгранице. Так, недавно военные совершили успешную артиллерийскую атаку на позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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В ходе операции украинские пограничники использовали минометы с точностью, направленной на уничтожение вражеских сил. По словам представителей ГНСУ, это было частью стратегии бригады Гвардии наступления "Помста", которая призвана наносить наиболее эффективные удары против вражеских сил.

"Метко наведенная артиллерия с безумным желанием уничтожить врага — убийственное сочетание для захватчиков, и пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" именно на такой эффект каждый раз и рассчитывают", — отметили в ГНСУ.

Напомним, украинские военные продемонстрировали высокую эффективность фронтового противовоздушного оборонного вооружения на передовой. Огонь из этих средств был нацелен на российские цели с воздуха с целью эффективно отразить нападение и спасти жизнь украинских бойцов на передовой.

Ранее мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley, которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.