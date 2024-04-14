Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники поразили позиции оккупантов на Бахмутском направлении — эффектное видео arrow

Пограничники поразили позиции оккупантов на Бахмутском направлении — эффектное видео

14 апреля 2024 23:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пограничники поразили позиции окупантов на Бахмутском направлении
Позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Пограничники продолжают защищать украинские земли не только на госгранице. Так, недавно военные совершили успешную артиллерийскую атаку на позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Читайте также:

Атака по оккупантам на Бахмутском направлении

В ходе операции украинские пограничники использовали минометы с точностью, направленной на уничтожение вражеских сил. По словам представителей ГНСУ, это было частью стратегии бригады Гвардии наступления "Помста", которая призвана наносить наиболее эффективные удары против вражеских сил.

"Метко наведенная артиллерия с безумным желанием уничтожить врага — убийственное сочетание для захватчиков, и пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" именно на такой эффект каждый раз и рассчитывают", — отметили в ГНСУ.

 

Напомним, украинские военные продемонстрировали высокую эффективность фронтового противовоздушного оборонного вооружения на передовой. Огонь из этих средств был нацелен на российские цели с воздуха с целью эффективно отразить нападение и спасти жизнь украинских бойцов на передовой.

Ранее мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley, которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.

оружие
пограничники
военная техника
оккупанты
Бахмут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины