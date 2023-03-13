Прикордонники відбили штурм росіян під Бахмутом — деталі

Окупанти не залишають спроб захопити Бахмут

Українські захисники відбили штурм росіян на Бахмутському напрямку. Окрім того, ЗСУ взяли у полон одного "вагнерівця".

Про це інформує Держприкордонслужба України.

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У відомстві розповіли, що окупанти хотіли атакувати спостережний пост прикордонників. Однак бійці ЗСУ відкрили по загарбниках вогонь у відповідь і ті відступили.

"Розрахувалися" ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився "вагнерівець", — йдеться в повідомленні.

Сам полонений загарбник розповів, що пішов воювати виключно за гроші, і буцімто нікого ще не вбивав.

Раніше ми писали, що самопроголошена влада Мелітополя агітує місцевих вступати до лав найманців з ПВК "Вагнера". Людям пропонують їхати на Бахмутський напрямок, заманюючи високими зарплатами.

Однак мер міста Іван Федоров впевнений, що загарбникам не вдасться набрати жодної бригади, адже мелітопольці відмовляються від таких пропозицій ворога.

Нагадаємо, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, стане катастрофою для всіх російських військ.